Karantinada pozitifleşen sayısı arttı, pozitif vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göe KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.404 olup, 71'i yerel 127 pozitif vakaya rastlanırken, 188 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 54 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 71 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 26 kişi siLefkoşa, 14 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.404

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 127

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 54

Yerel Vaka Sayısı: 71

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 188

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.417.409

Toplam Vaka Sayısı: 21.833

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.593

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1478

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 449

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 650