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Johnson & Johnson aşısının yapılması durduruldu

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Johnson & Johnson aşısının yapılması durduruldu
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ABD’de sağlık makamları nadiren görülen kan pıhtılaşması vakaları haberleri nedeniyle Johnson & Johnson Covid-19 aşısının kullanımını durdurma çağrısı yaptı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kararın “çok fazla ihtiyatlı davranılmasıyla alındığını” söyledi.

FDA, yapılan 6,8 milyon doz aşıda altı ciddi kan pıhtılaşması vakasının görüldüğünü bildirdi.

AsztnaZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısında da benzer nadir görülen vakalar nedeniyle, kullanımını kısıtlama kararları alınmıştı.
FDA Twitter’dan paylaştığı açıklamada, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile birlikte aşının yapılmasından sonra ortaya çıkan altı çok nadir vakanın incelendiği kaydedildi.

FDA ve CDC’nin ortak açıklamasında, Serebral Venöz Sinus Trombozu olduğu ve ve bu tip kan pıhtılaşmasının farklı bir tedavi gerektirdiği vurgulandı.

Vakaların hepsinin 18-48 yaş arası olduğu ve semptomların aşıdan 13 gün sonra görüldüğü kaydedildi.

New York Times gazetesi kadınlardan birinin öldüğünü, birinin de durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Johnson & Johnson‘ın açıklaması

Açıklamada, “Johnson & Johnson aşısı olduktan sonraki üç hafta içinde, şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, bacak ağrısı, nefes darlığı çekenlerin doktorlarına başvurması tavsiye edildi.

Johnson & Johnson da, güvenliğin “bir numaralı öncelikleri” olduğunu ve tüm verilerin sağlık makamlarıyla paylaşıldığını duyurdu.

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