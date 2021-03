Johnson and Jhanson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.

Kararın AB Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması bekleniyor. Johnson and Johnson'ın aşısı AB'de onaylanan dördüncü Kovid-19 aşısı olacak.

EMA'dan yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının etkili ve güvenli olduğu, AB ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.

Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.