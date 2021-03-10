Japonya'da "daha önce görülmemiş Kovid-19" alarmı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11.5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2.6 milyonu aştı. Dünya çapında 319 milyon doz aşımala yapıldı

BioNTech CEO’su Uğur Şahin dün Bloomberg TV yayınında yaptığı açıklamada, Pfizer ile birlikte Kovid-19 aşı üretim kapasitelerini daha da artırabileceklerini, gelecek yıl 3 milyar doz üretim kapasitesine ulaşabileceklerini söyledi. Şahin, bu

durumun talebe ve takviye aşılara ihtiyaç duyulup durulmayacağına bağlı olacağını ifade etti. “Halihazırda tamamı

hazırlanmış 1,3 milyar dozluk siparişimiz var” diyen Şahin, “Devlet kurumlarıyla yüz milyonlarca doz opsiyonlu ilave dozlar için görüşmeler yürütüyoruz” dedi. Pfizer ve BioNTech bu yıl için 2 milyar doz aşı üretmeyi vaat etmişti.

ABD’nin 300 milyon dozluk siparişinin üçte ikisini mayıs sonuna kadar göndereceğini açıklayan Pfizer, Avrupa Birliği ile 100 milyon ilave opsiyonlu 500 milyon doz için anlaşma sağlamıştı.

Diğer taraftan AB Komisyonu yaz aylarına kadar bir aşı pasaportu sistemini oluşturmuş olmayı hedefliyor.

Brezilya’da Kovid-19’a bağlı rekor can kaybı açıklandı.

Türkiye’de dün açıklanan verilere göre son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da, 396 kişinin, Kovid-19'un "daha önce görülmemiş" yeni bir türüne yakalandığı bildirildi

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), 396 kişinin, daha önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da rastlanan türlerin dışında, yeni bir Kovid-19 varyantına yakalandığını açıkladı.

Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği kaydedildi.

NIID'ye göre, söz konusu ülkelerdeki türlerle bazı benzerlikler taşıyan varyantın, yeniden bulaşma riskini artırabileceğinden ve mevcut Kovid-19 aşılarının etkisini düşürebileceğinden endişe ediliyor.

NIID'nin Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Tomoya, "Yeni türün 'ana akım' oluşturabileceğini düşünmüyoruz, ancak duruma yönelik bilgi edinmeye çalışacağız." dedi.

ABD’nin New York eyaletinde Kovid-19 aşı vurulma yaşı 65’ten 60’a, Alaska eyaletinde ise 16’ya kadar düşürüldü

Alaska Eyalet Valisi Mike Dunleavy, eyalette Kovid-19 aşı vurulma yaşını düşürdüklerini belirterek, 16 yaş ve üstü eyalette çalışan veya yaşayan herkesin aşı vurulmasına izin verildiğini duyurdu.

Aşı olmak istemeyen kişilere saygı duyduğunu belirten Dunleavy, aşı vurulma yaşının düşürülmesinin, özellikle turizm sezonuyla birlikte eyaletin ekonomik toparlanması için oyun değiştirici bir rol oynayacağını kaydetti.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo da eyaletin aşı vurulma yaşını bugünden itibaren 65’ten 60’a düşüreceklerini açıkladı.