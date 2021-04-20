İskele'de covid-19 için hızlı test yapılmaya başlandı

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bugünden itibaren covid-19 için hızlı test yapmaya başladığını açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Pandemiyi kontrol altına almanın en önemli yöntemi olarak gösterilen hızlı test kitleri ile daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşılması ve daha erken sonuç alınmasını hedefliyoruz” denildi.

Açıklamaya göre, hızlı test sonucu pozitif çıkanlara İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından ileri tetkik için PCR testi de yapılacak. Tüm sonuçlar PCR testinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından kısa mesaj olarak gönderilecek.

İSKELE’DE PCR TEST SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Açıklamaya göre, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat’ta başlayan, pazar hariç hafta içi her gün ve cumartesi günleri İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılan ücretsiz PCR Testlerinden yararlananların sayısı 10 bini geçti. Pazar günleri hariç hafta içi her gün 08.30-12.00/13.00-15.00 arası, cumartesi günleri ise 09.00-12.00 saatleri arasında yapılan PCR Testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen günlük 300 test kiti tamamlandığında bitiyor. İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından yapılan testler sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösteriliyor. İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de testlerin yapıldığı salonu düzenli şekilde dezenfekte ediyor.