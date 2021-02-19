İskele'de 13 gündür yeni vaka yok

İskele'de PCR testleri devam ediyor. 5 Şubat 'ta başlayan testlerde, yapılan test sayısı bin 680'e ulaştı ve bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde 5 Şubat’ta İskele Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda başlayan ücretsiz PCR Testleri, devam ediyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından, Pazar günleri hariç, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılan testlerde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmazken, test yapılan kişi sayısı ise bin 680’e ulaştı. Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 5 Şubat’tan itibaren başlatılan PCR Testlerinden, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı İskele’den Karpaz’a tüm polisler, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Şubesi ile İskele Belediyesi’nin sahadaki personeli, elzem ihtiyaçların karşılanması için açık olan işletmelerde çalışan personeli yararlanırken, testler bu hafta itibari ile açılan paket servis yapan işletmelerin personellerine de yapılmaya başladı. Öte yandan ilk testleri 5-6-7 Şubat tarihleri arasında yapılan İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polislerin 2. testleri de yapıldı.

İskele Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde, İskele Belediyesi Sağlık Birimi Hemşireleri tarafından 5 Şubat Cuma günü başlatılan ücretsiz PCR Testlerinde, 13. gün geride kaldı. Bugüne kadar bin 680 kişiye yapılan PCR Testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Öte yandan İskele Belediyesi, ücretsiz gerçekleştirdiği PCR Testlerinin ağını genişleterek, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların da testlerden yararlanmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde aralarında İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı 194 polisin de bulunduğu ve Covid-19 aşı programına dahil edilerek aşıları yapılan polisler, tedbiri elden bırakmıyor. İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri tarafından 5-6-7 Şubat tarihleri arasında ilk PCR Testleri yapılan İskele’den Karpaz’a, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polisler, ikinci PCR Testlerini de yaptırdı. 15-16-17 Şubat tarihleri arasında yapılan testlerde yine pozitif vakaya rastlanmadı.

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda 5 Şubat’ta başlayan ücretsiz PCR Testleri devam ediyor. Ancak, test yaptırmak isteyenlerin İskele Belediyesi’ni 0548 810 11 77 / 0548 810 12 55 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yapılan kayıt işleminden sonra kişiler aranarak PCR Testlerinin yapıldığı İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’na çağrılarak testleri yapılıyor. PCR testleri Pazar hariç her gün 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

