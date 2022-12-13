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İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara

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İngiliz bir bilim insanı Covid-19'un kaynağının Tayland'daki bir mağara olduğunu öne sürdü. ABD Ulusal Alerji ve Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin yakın arkadaşı olan ve Çin'deki Wuhan Teknoloji Enstitüsü'nü fonlayan Dr. Peter Dazsak, yarasalarla dolu mağaradan çeşitli paylaşımlar yaparak, burayı pandeminin nükleer çekirdeği olarak tanımladı

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İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara
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Çin’in Hubey eyaletinde yer alan Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün kurucularından olan virolog Dr. Peter Daszak, yarasalarla dolu bir mağarada çalışırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 2

Daszak, daha önce Covid-19’un Wuhan’daki laboratuvardan çıktığına dair teorilerin komplo teorisi olduğunu öne sürmüştü. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 3

İKİ BUÇUK MİLYON YARASA ETRAFIMDA

Daszak, geçen hafta Twitter’da yaptığı paylaşımda Tayland’daki Ratchaburi Mağarası’nın derinliklerinde görüldü. 2,5 milyon yarasanın etrafında olduğunu söyleyen virolog, Covid-19’un kaynağının bu mağara olduğunu belirterek, “Bu mağara viral aktivitenin nükleer çekirdeğidir” dedi. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 4

ASYA

ABD’de yaşayan bir İngiliz olan Dr. Dazsak, yarasalardan birini beslediği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.  Virolog, ekibiyle birlikte Asya’daki yarasaları inceleyen bir araştırma yaptığını sözlerine ekledi. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 1

Diğer taraftan Dr. Daszak’ın kurduğu bir vakıf olan EcoHealth Alliance daha önce Wuhan Teknoloji Enstitüsü’ndeki bir araştırmayı fonlandığı için eleştirilmişti. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 6

Ancak, vakıf yarasalarla ilgili araştırmalarından dolayı geçen Eylül ayında, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden 635 bin 392 dolarlık bir destek aldı.


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 7

FAUCİ İLE YAKIN ARKADAŞ

Ayrıca Dr. Daszak’ın kurumun direktörü Dr. Anthony Fauci ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. 


İngiliz bilim insanı: Covid-19’un merkezi Tayland'daki bir mağara - 8

Öte yandan Dr. Dazsak, pandeminin kaynağının Wuhan Teknoloji Enstitüsü’nün Covid-19 pandemisinin kaynağı olduğu iddialarını örtbas etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin Twitter hesabında verdiği yanıtta, “Basının ve insanların kendisinin mağaralarda yarasalarla birlikte çalışmasına takıldığını anlamadığı”nı belirterek, medyanın yıllardır pandeminin asıl kaynağı olan mağaralar yerine laboratuvarlara odaklandığını vurguladı.

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