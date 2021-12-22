İki kişide Omicron varyantı

Korkulan oldu, Omicron varyantı Kuzey Kıbrıs’a da sıçradı. Ülkemizde iki kişide Omicron varyantı tespit edildi



Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkede 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı belirtilen açıklamada, mevcut 2 kişinin karantinada gözetim altında bulunmakta ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların yapılmakta olduğu kaydedildi.

Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşımakta olduğu kaydedilen açıklamada, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmalarının elzem olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşların aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğu hatırlatıldı.

