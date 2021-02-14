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İki kişi daha Covid-19'a yenildi

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İki kişi daha Covid-19'a yenildi
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören 2 erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada biri kroner arter hastası diğeri ise hipertansiyon hastası iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu iki ölümle birlikte ülkemizde Covid-19'a bağlı elen sayısı 19'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

67 yaşında erkek Emin Akyüz hipertansiyon hastası olup, 31 Ocak 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

58 yaşında erkek Salih Yıldızsaray kroner arter hastası olup, 2 Şubat 2021 tarihinden bu yana tedavi görmekteydi.

Merhum kişilere Allah'tan rahmet , yaslı ailelerine başsağlığı ve  sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Dr. ALİ PİLLİ

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