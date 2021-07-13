İki hastada Delta varyantı

Bir haftada 700 kişi pozitif çıktı. Hastanede tedavi gören 30’lu yaşlardaki iki hastada Delta varyantı tespit edildi



Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören pozitif vakaların çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Ne iş yaptıkları kayıt altına alınan pozitif vakalar içerisinde bir günlük pozitif vakaların dağılımına bakıldığı zaman 26'sının öğrenci olduğu görülüyor.

Otel ya da casino ile ilgili işletmelerde çalışan 8 kişi öne çıkarken, paket servis elemanları ve berber çırakları da riskli meslek grupları olarak dikkat çekiyor.

1 yaşındaki bir bebekte de 11 Temmuz günü Covid-19 pozitif saptandı.

Tek günlük dağılıma göre pozitif vakalar arasında öğrenci ve otel çalışanlarından sonra ev hanımları dikkat çekiyor.

Özel sektör çalışanları arasında ise pazarcı, nakliyeci, bankacı, gibi farklı meslek grupları var.

Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi, Dr. Erol Uçaner, geçtiğimiz hafta boyunca, günde ortalama 100 yeni vakanın hastaneye başvurduğunu ve bir haftada 700 civarı hastanın tespit edildiğini aktardı. Başhekim Uçaner, “700 vakanın yaklaşık 400’ü erkek, 300’ü kadın” bilgilerini paylaştı.

Uçaner, 700 vakadan 110’unun 0 – 17 yaş arasında olduğunu, 370’inin 18 – 35 yaş ve 300’ünün ise 36 – 65 yaş arasında olduğunu açıkladı.

Uçaner, Pandemi Hastanesi’ndeki yoğun bakımdaki şahsın 51 yaşında olduğunu ve entübe edilmediğini, durumunun stabil bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Hastanede tedavi görenlerden ikisinde Delta varyantı tespit edildiğini ifade eden Uçaner, söz konusu iki vakayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını, odalarından çıkmalarının yasaklandığını aktardı.

Her iki hastanın da 30’lu yaşlarda olduğunu kaydeden Uçaner, mutasyona uğrayan virüse nerede maruz kaldıklarının tespit edilemediğini ifade etti.



