"Hızlı antijen testlerin güvenirliliğine ilişkin denetim mekanizması çalıştırılmalı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği “Hızlı antijen testlerinin uygulandığı tüm laboratuvarlarda (özel/kamu) ciddi bir denetim yapılması elzemdir. Vaka sayılarının artmaya başladığı bugünlerde, test stratejisi ve uygulamasıyla ilgili yapılan yanlışlar ve denetim mekanizmalarındaki zafiyet halk sağlığının tehlikeye atacaktır.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkede kullanılan hızlı antijen testlerinin onaylı ve güvenilir olması gerektiğini hatırlatarak, testlerle ilgili denetim mekanizmalarındaki mevcut zafiyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

Birlik açıklamasında, hızlı antijen testlerinin COVID-19 pandemi yönetiminde; okullar, iş yerleri gibi yüksek prevalans olan yerlerde tarama gibi farklı tanı ve tarama stratejilerinde kullanıldığını ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ve FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından da bu testlerin kullanımına izin verildiğini kaydetti.

Birlik, hızlı antijen testleri semptomatik olmayan veya erken semptomların ortaya çıkış aşamalarına göre (semptom başlangıcından itibaren beş güne kadar), yüksek viral yükü olan durumlarda (muhtemelen yüksek derecede bulaşıcı bireylerde) en iyi performansı gösterdiğini belirtti.

Avrupa’da ve dünyada yaygın olarak kullanılan antijen testlerinin onaylı ve güvenilir olmasının, onaylanmamış test kitlerinde ise korelasyon çalışmaları neticesinde güvenilir sonuçlar veren kitlerin rutin uygulamalarda kullanılmasının önemine değinen Birlik, ülkede farklı firmalara ait test kitleri kullanıldığını ancak bu testlerin güvenilirliği ve korelasyon çalışmalarının sonuçlarına ait veriler bilinmediğini bildirdi.

Birlik, test kitlerinin yanlış negatiflik vermesi halinde saptanamayan vakaların ileriki süreçte vaka sayılarında artışa sebebiyet vereceği uyarısında bulundu ve şunları kaydetti:

“Hızlı antijen testlerinin uygulandığı tüm laboratuvarlarda (özel/kamu) ciddi bir denetim yapılması elzemdir. Vaka sayılarının artmaya başladığı bugünlerde, test stratejisi ve uygulamasıyla ilgili yapılan yanlışlar ve denetim mekanizmalarındaki zafiyet halk sağlığının tehlikeye atacaktır.”