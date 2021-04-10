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Her yerden vakalar geliyor

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Her yerden vakalar geliyor
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KKTC’de son 24 saatte 7698 test yapıldı, 55'i yerel 68 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre,  2 kişi yurt dışından havayolu ile ülkeye gelirken 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olararak saptandı.

Vakalardan 18’inin Lefkoşa, 15’inin Gazimağusa, 19’unun Girne, 3’ünün İskele bölgesinden olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Lefkoşa Merkez-3/ Taşkınköy-3/ Surlariçi-2 / Gönyeli-5/ Haspolat-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2

Girne : Girne Merkez- 15 / Çatalköy-1/ Lapta-1/ Pınarbaşı-1/ Kozanköy-1

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez -9/ Kaliland-1/ Alaniçi-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1 / Mormenekşe-1 Maraş-1

İskele : Kuzucuk-2/ Kaplıca-1

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