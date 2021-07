“Her hafta aşı geliyor ama talep yok”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkenin aşılamada şu anda yüzde 40 civarında olduğuna dikkat çekti ve sitem etti: “Dünyada aşıya ulaşamayan ülkeler var. Biz şanslıyız. Her hafta bize aşı geliyor ama müşteri yok”

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.Üstel, “Uzun zamandır hep şunu söylüyoruz, bu vakalar zaman içerisinde kuralları dikkate almazsak çoğalacak. Vakaların artmamasında en büyük silahımız aşı… Bunu uzun zamandan beri söylüyoruz. Dünyada aşıya ulaşamayan ülkeler var. Biz şanslıyız. Her hafta bize aşı geliyor ama müşteri yok…” dedi.Üstel, Acil Durum Hastanesi’nde 65 hasta olduğunu ancak hastaların semptomlarının ağır olmadığına işaret etti.Aşı çağrısı yaptıklarına dikkat çeken Üstel, “İlk başlarda 7 binlerde aşı yapıyorduk sonra aşı sayıları düştü. 19 tane aşı merkezi var, özel hastalar var irili ufaklı. Herkes gitsin aşısını yaptırsın. Şu anda yüzde 40 civarlarındayız. Ağustos – Temmuz sonu yüzde 70’lere çıkmayı hedefliyorduk ancak bayram tatilleri nedeniyle aşı merkezlerine çok müracaat olmadı…” şeklinde konuştu.“Eğlenceye gidin ama aşı olun. Aşı olursun, hastalığa yakalanabilirsin ama hafif geçiriyorsunuz” diyen Sağlık Bakanı Ünal Üstel , grip aşısından örnek verdi.PCR merkezlerinin ve antijen test merkezlerinin çoğaltıldığına da vurgu yapan Üstel, “25 bin civarında teste çıktık ve pozitiflerimizi tespit ediyoruz. Bulaşı önlemek için taramamız lazım. Yüzde yüz kontrol edebilir miyiz, hayır ama edebildiğimiz kadar ediyoruz…” diye konuştu.Sağlık Bakanı Ünal Üstel , şöyle devam etti:“Güney Kıbrıs’ta ortalama günde bin vaka çıkıyor, ölümleri de var. Biz şanslıyız, 39 tane vefat eden vakamız oldu. Sağlık çalışanları ellerinden geldiği kadar çalışıyor… Bulaşın en çok olduğu yerlere aşısız kişilerin girmesini yasakladık. Aşı kartını göstermeyen içeri girmeyecek ve denetlenecek. Bu toplumun kaderiyle oynayamazsınız.”Karekod (QR kod) sistemine geçilmesi kapsamında Maliye Bakanlığını beklediklerini de söyleyen Üstel, 1 Temmuz’da yürürlüğe koyulacağını ancak beklediklerini bu yüzden 1 Ağustos tarihini hedef olarak belirlediklerini aktardı ve “1 Ağustos’ta kararlıyız yürürlüğe koyacağız” dedi.Sağlık Bakanı Üstel, aşılanmanın hayat kurtardığına vurgu yaparak, basından da destek beklediklerini belirtti.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ve Avrupa İlaç Kurumu’nun (EMA) üçüncü doz aşıyı önerdiğini de dile getiren Üstel, şöyle devam etti:“Örneğin bazı aşıların geçerlilik süresi 6 ay ve 8 ay sürede. Vücudun bağışıklık kazanması için önemli olduğunu söylüyorlar. Onların önerileri doğrultusunda yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de 6 ay beklemeden yapılabileceğini söylüyor. Sağlık çalışanlarının üçüncü dozunu yapmaya başladık. 3 bin yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yurt dışına gidecek öğrencilere de üçüncü doz aşı yapacağız. Üçüncü doz aşı kimseye bir sıkıntı vermez, bağışıklık sistemini güçlendirir.”Salgın sürecinden geçildiğine işaret eden Sağlık Bakanı Üstel, tüm bakanlıklarla istişare halinde olduklarını ifade etti.Üstel, “Bizim hiç kimsenin bakanlığının önüne geçme gibi bir düşüncemiz yoktur, bizim için önemli olan sağlık ve ekonominin çarklarını çevirmektir” dedi.“Turizmin önünü açacağız ama toplumun sağlığını da dikkate almamız lazım” diyen Üstel, “Bir anda her yeri açarsak, önümüzde örnekler var bu yüzden kontrollü açılalım dedik. Biz bazı kurallar koyduğumuzda bazı insanlar bize kızabilir. Biz bütün bakan arkadaşlarımızla istişare halindeyiz” diye konuştu.Kapalı devre turizminin 10 Ağustos tarihinde durdurulması yönündeki kararı da değerlendiren Üstel, “Kapalı turizmin yapılmasında ve iptal edilmesinde Turizm Bakanının talebi olmuştur. Olumlu karşıladık, rezervasyon tarihlerine kadar, gelen insanlar gelecek, o doğrultuda iptal edeceğiz. Turizm Bakanının talebiyle bu iptal oldu. Tarih de 10 Ağustos dedik, istişare edildi. Kapalı turizm artık ortadan kaldırılıyor…” şeklinde konuştu.Aşılama kapsamında 16 yaş grubuna inileceğini de dile getiren Üstel, “Bu kişilerin ailelerinden izin alınarak, aşıları yapılacaktır. Dünya aşılıyor, biz neden aşılamayalım? Karşıt olanlar var saygı duyarım, mademki çoğunluk yapıyor biz de yapalım. Bütün bulaşın büyük kısmını aşısız kişiler taşıyor. DSÖ de öyle söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti de öyle söylüyor” dediÜstel, 16 yaşındaki kişilerin aşılanmasına haftaya başlanacağını da duyurarak, şu anda 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.Üstel, tek doz olarak yapılan Johnson and Johnson aşısu olan kişilerin de 6 ay sonra yine aşı olması gerekeceğini vurguladı. Aşının markasının önemli olmadığının altını çizen Sağlık Bakanı Üstel, BioNTech’in sadece sağlık çalışanlarının üçüncü dozu kapsamında adaya geldiğini belirtti.Üstel, açıklamasının devamında ise şunlara dikkat çekti:“Elimizde bol miktarda aşı var. Bunu da anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır, aşı gibi sıkıntımız yoktur. Aşı bitecek diye düşünmeyin, hangi merkeze giderseniz gidin aşınızı yaptırın. Aşı hayat kurtarır, bağışıklık sistemini güçlendirir.Yavaş yavaş ülkedeki aşılanma oranı yükseliyor. Bu salgın dünyada geçmedikçe bizde de geçmeyecek. Biz bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Aşı olacağız, kurallara uyacağız, öpüşmeyi unutacağız…”