Dr. Özcan Hüdaverdi’den önemli uyarı: “Önümüzdeki günlerde omicron vaka sayıları çok daha yüksek olabilir, omicron vaka sayısı çok yükselirse fırsatçıl bakteryel enfeksiyonlara karşı zatüre olup hastaneye yatış oranları artabilir”





Girne Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, ülkede artan vaka sayısına karşın hastaneye yatış oranının düşük olmasına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hüdaverdi’nin açıklaması şu şekilde:

“Bulaşıcılığı üst düzeyde ama şu an için akciğerde zatüreye bağlı hastaneye yatış oranı çok düşük.

Nitekim ki; vücudumuza giren her virüs bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor ve fırsatçı bakteriyel enfeksiyonlara yol açıyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar, aşısız, yaşlılar, hamileler, bağışıklık sistemi düşük olanlar için omicron diğer virüsler gibi herzaman tehlike arz ediyor.

Önümüzdeki günlerde omicron vaka sayıları çok daha yüksek olabilir, omicron vaka sayısı çok yükselirse fırsatçıl bakteryel enfeksiyonlara karşı zatüre olup hastaneye yatış oranları artabilir!

Omicron virüsü şu an için ağır üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri ile karşımıza çıkıyor ( baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, yüksek ateş) ancak akciğer tetkiklerinde ciddi zatüre bulgusu veya hastaneye yatış oranı Delta varyasyonuna göre çok düşük.

Bunu sakın unutmayın!

Delta varyasyonu şu an içimizde devam ediyor ve Delta varyasyonuna bağlı zatüre, hastaneye yatış oranı çok daha yüksek!

İnfluenza A virüsü son 1 ayda kendini gösterdi ve bu virüse karşıda tedbirli olmamız gerekiyor!

Tedbirimizi elden bırakmayalım!

İlgili kurumların bir an önce ivedilikle sıkı denetimlerini yapması gerekir.

En yakınınızdaki kişi’den bile şüphe duyun ve AŞI olun, maske ve sosyal mesafenizi koruyun!!

Artık tamamen farklı bir aşamadayız.

Corona virüs her zaman bizimle olacak, ama Omicron varyantının toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemiyi bastırması bekleniyor.”