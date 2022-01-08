banner762
banner753
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
19 0
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
10 0
 
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
6 0
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
14 0
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
28 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
22 0
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
banner661
banner726

“Hastaneye yatış oranları artabilir”

banner476

Dr. Özcan Hüdaverdi’den önemli uyarı: “Önümüzdeki günlerde omicron vaka sayıları çok daha yüksek olabilir, omicron vaka sayısı çok yükselirse fırsatçıl bakteryel enfeksiyonlara karşı zatüre olup hastaneye yatış oranları artabilir”

banner714
“Hastaneye yatış oranları artabilir”
banner721
 
 
Girne Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, ülkede artan vaka sayısına karşın hastaneye yatış oranının düşük olmasına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Hüdaverdi’nin açıklaması şu şekilde:
“Bulaşıcılığı üst düzeyde ama şu an için akciğerde zatüreye bağlı hastaneye yatış oranı çok düşük.
Nitekim ki; vücudumuza giren her virüs bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor ve fırsatçı bakteriyel enfeksiyonlara yol açıyor.
Kronik rahatsızlığı olanlar, aşısız, yaşlılar, hamileler, bağışıklık sistemi düşük olanlar için omicron diğer virüsler gibi herzaman tehlike arz ediyor.
Önümüzdeki günlerde omicron vaka sayıları çok daha yüksek olabilir, omicron vaka sayısı çok yükselirse fırsatçıl bakteryel enfeksiyonlara karşı zatüre olup hastaneye yatış oranları artabilir!
Omicron virüsü şu an için ağır üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri ile karşımıza çıkıyor ( baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, yüksek ateş) ancak akciğer tetkiklerinde ciddi zatüre bulgusu veya hastaneye yatış oranı Delta varyasyonuna göre çok düşük.
Bunu sakın unutmayın!
Delta varyasyonu şu an içimizde devam ediyor ve Delta varyasyonuna bağlı zatüre, hastaneye yatış oranı çok daha yüksek!
İnfluenza A virüsü son 1 ayda kendini gösterdi ve bu virüse karşıda tedbirli olmamız gerekiyor!
Tedbirimizi elden bırakmayalım!
İlgili kurumların bir an önce ivedilikle sıkı denetimlerini yapması gerekir.
En yakınınızdaki kişi’den bile şüphe duyun ve AŞI olun, maske ve sosyal mesafenizi koruyun!!
Artık tamamen farklı bir aşamadayız.
Corona virüs her zaman bizimle olacak, ama Omicron varyantının toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemiyi bastırması bekleniyor.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.