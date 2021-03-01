Haspolat'taki vakaların tümü öğrenci yurdundan

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Haspolat'ta tespit edilen tüm vakaların bir öğrenci yurdunda saptandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir. Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir.