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Haspolat'taki vakaların tümü öğrenci yurdundan

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Haspolat'taki vakaların tümü öğrenci yurdundan
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Haspolat'ta tespit edilen tüm vakaların bir öğrenci yurdunda saptandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
1 Mart Pazartesi Covid-19 genel durumunda açıklamış olduğumuz Lefkoşa Haspolat Bölgesi'nde çıkan 27 vakanın tamamı bir öğrenci yurdunda tespit edilmiştir. Pozitif çıkan vakalar son 3 ayrdır KKTC'de ikamet eden öğrencilerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takipleri yapılmış, öğrencilerin tamamı izole edilmiştir. Karantina süreci boyunca takipleri devam edecektir.
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