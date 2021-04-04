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Haspolat'ta kuaför salonunda pozitif vaka

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Haspolat'ta kuaför salonunda pozitif vaka
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Ülkemizde son günlerde artmaya başlayan pozitif vakaların bütün bölgelere dağılmaya başlaması tedirginlik yatratıyor.
Bugün Lefkoşa bölgesinde 16 pozitif vaka çıkarken bunlardan 2 tanesinin Haspolat köyünden olduğu belirtildi. 
Haspolat'taki iki vakanın Derya kuaför çalışanı kız ile annesi olduğu bize ulaşan bilgiler arasında.
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