Haspolat'ta kuaför salonunda pozitif vaka

Ülkemizde son günlerde artmaya başlayan pozitif vakaların bütün bölgelere dağılmaya başlaması tedirginlik yatratıyor.

Bugün Lefkoşa bölgesinde 16 pozitif vaka çıkarken bunlardan 2 tanesinin Haspolat köyünden olduğu belirtildi.

Haspolat'taki iki vakanın Derya kuaför çalışanı kız ile annesi olduğu bize ulaşan bilgiler arasında.