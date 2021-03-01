Hangi aşıya kaç ülke onay verdi?

Dünya genelinde, ilaç firmalarının geliştirdiği 89 farklı Kovid-19 aşı adayı, 228 aşı deneme çalışması ve onay alan 12 aşı firması bulunuyor

ABD'nin şubat ayı sonunda, Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil durum kullanımını onaylamasının ardından, dünyada gözler onay alan 12 farklı Kovid-19 aşısına çevrildi.

2019 yılı aralık ayından bu yana dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, bir yılın ardından yaklaşık olarak 114 milyon 500 bine yakın kişinin hastalanmasına, 2 milyon 500 binin üzerinde insanın ise hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Dünya genelinde ilaç firmalarının geliştirdiği 89 farklı aşı adayı, 228 aşı deneme çalışması ve onay alan 12 aşının olduğu biliniyor.

Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'nin araştırmasına göre, dünya genelinde en fazla dozda Kovid-19 aşısı siparişi veren ülkeler arasında, 1 milyar 835 milyon dozla Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 1 milyar 210 milyon ve Hindistan 116 milyon 500 bin doz aşı ile en fazla dozda aşı veren diğer ülkeler arasında.

Salgının başlangıcından bu yana dünya genelinde, 103 ülkede 241 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, ABD 75.2 milyon doz aşı uygularken, Çin 40,5 milyon, Avrupa Birliği ülkeleri ise 32.7 milyon doz aşı uyguladı.

Onay alan aşılar ve özellikleri:

BioNTech/Pfizer:

Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'in ABD’li Pfizer ilaç firması ile geliştirdiği "BNT162b1" adı verilen aşı, bu zamana kadar 65 ülke tarafından onay aldı. 2 doz olarak uygulanan ve yüzde 95 etkinlik oranına sahip olan aşıya ilk onay veren ülke İngiltere oldu.

Moderna:

ABD'de "Moderna" ilaç firmasının Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "mRNA-1273" aşısı, yüzde 95 etkinlik oranına sahip ve iki doz olarak uygulanıyor. Bu zamana kadar 40 ülkeden onay alan firma, ilk olarak ABD tarafından onay almıştı.i

Oxford/AstraZeneca:

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı "AZD1222", Pfizer/BioNTech aşısından sonra dünya gelinde ülkeler tarafından en çok onay alan ikinci aşı oldu. Etkinlik oranı yüzde 70, uygulaması sayısı 2 doz olan aşı bu zamana kadar 56 ülkeden onay aldı.

Novavax:

ABD'li ilaç firması Novavax'ın geliştirdiği "NVX-CoV2373" aşısı henüz herhangi bir ülkeden onay almamasına rağmen, firma şimdiden 375 milyon 700 bin dozluk anlaşma yaptı. Novavax firması tarafından aşının 2 doz olarak uygulandığı ve yüzde 89 oranında koruyuculuk sağladığı bildirildi.

Johnson & Johnson/Janssen:

Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson'ın bağlı iştiraki Belçikalı Janssen ilaç şirketinin geliştirdiği "Ad26COVS1" aşısı bu zamana kadar sadece Bahreyn ve ABD’den onay alabildi. Diğer aşılara göre tek doz olarak uygulanan aşı, yüzde 66 koruyuculuk oranına sahip.

Sinopharm, Sinovac ve CanSino:

Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor. Bu zamana kadar toplamda 31 ülkeden onay alan aşılardan Sinovac’ın koruyuculuk oranı yüzde 50, CanSino’nun yüzde 66, Sinopharm’ın ise yüzde 79 olduğu açıklandı. Sinovac aşısına onay veren ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. Ülke genelinde Mart başı itibariyle bu zamana kadar 8 milyon 800 bin dozun üzerinde aşı uygulandı.,

Gamaleya

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği Rus aşısı Sputnik V, dünya genelinde 38 ülkeden onay aldı. Bu ülkeler arasında Rusya, Birleşik Arap emirlikleri, Mısır, Suriye ve İran yer alıyor. 2 doz olarak uygulanan aşının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu duyuruldu.