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Günlük vaka sayısı gerilemiyor

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Günlük vaka sayısı gerilemiyor
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. 
Pozitif vakaların 159 kişisi Lefkoşa, 64 kişisi Girne, 87 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334   
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035  
      
Toplam Vaka Sayısı: 91.385             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718   
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523
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