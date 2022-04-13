Günlük vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Pozitif vakaların 159 kişisi Lefkoşa, 64 kişisi Girne, 87 kişisi Gazimağusa, 9 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 4 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035



Toplam Vaka Sayısı: 91.385



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523