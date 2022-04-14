banner762
banner815
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
19 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
22 0
 
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
787 0
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
14 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
31 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
22 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
15 0
banner797
banner794

Günlük vaka sayısı geriledi, bir can kaybı yaşandı

banner476

Günlük vaka sayısı geriledi, bir can kaybı yaşandı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Pozitif vakaların 105 kişisi Lefkoşa, 45 kişisi Girne, 48 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 5  kişisi İskele, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir. 
14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211    
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265 
Toplam Vaka Sayısı: 91.596             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084                 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33    
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232          
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.