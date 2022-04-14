Günlük vaka sayısı geriledi, bir can kaybı yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Pozitif vakaların 105 kişisi Lefkoşa, 45 kişisi Girne, 48 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

Toplam Vaka Sayısı: 91.596

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477