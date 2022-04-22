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Günlük vaka sayısı 100 sınırına indi

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Günlük vaka sayısı 100 sınırına indi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 9 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108    
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321    
 Toplam Vaka Sayısı: 92.836         
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295
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