Günlük vaka sayısı 100 sınırına indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 9 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321

Toplam Vaka Sayısı: 92.836

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295