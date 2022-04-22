Günlük vaka sayısı 100 sınırına indi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 72 kişisi Lefkoşa, 9 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321
Toplam Vaka Sayısı: 92.836
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295
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