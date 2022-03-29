Günlük pozitif vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.892 olup, 1032 pozitif vakaya rastlanırken, 587 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 422 kişisi Lefkoşa, 186 kişisi Girne, 274 kişisi Gazimağusa, 86 kişisi Güzelyurt, 18 kişisi İskele, 46 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.892

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1032

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 1032

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 587

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.355.126

Toplam Vaka Sayısı: 83.764

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.732

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6814

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6758

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 726

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 13

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1056

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 139148