Günler sonra yeni vaka sayısı taburcu sayısını geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7666 olup, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlanırken, 16 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 20 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1
Girne - Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1
Lefke - Gemikonağı-1
28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877
Toplam Vaka Sayısı: 7177
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294
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