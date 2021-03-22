Günler sonra yeni vaka sayısı 30'un altında

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar .13 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2
Girne Zeytinlik-2
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1
22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238
Toplam Vaka Sayısı: 4106
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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