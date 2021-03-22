Günler sonra yeni vaka sayısı 30'un altında

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2

Girne Zeytinlik-2

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1

22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238

Toplam Vaka Sayısı: 4106

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4