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Günler sonra yeni vaka sayısı 30'un altında

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Günler sonra yeni vaka sayısı 30'un altında
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7910 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar .13 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 1/ Değirmenlik-1/ Sulariçi-4 /K.Kaymaklı-2
Girne Zeytinlik-2
Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 2 / Maraş-1
22 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7910
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 681.238
Toplam Vaka Sayısı: 4106
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3637
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 445
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 374
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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