Günler sonra vaka sayısı, taburcu sayısından fazla

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 7481 olup, 14'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlanırken 10 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 5 kişi ise Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1 / Demirhan-2 / Surlariçi-1
Girne - Boğazköy-1/ Lapta-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez- 4 / Maraş-1
9 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7481
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 14
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.291.219
Toplam Vaka Sayısı: 7473
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7161
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 246
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 276
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 198
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2606
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9432
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