Günler sonra taburcu sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.401 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanırken, 170 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 16 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 93 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 27 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-3/ Alayköy-3/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ K.kaymaklı-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3/ Ortaköy-2/ Yenikent-2/ Gelibolu-1/ Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Kırıkkale-1/ Akıncılar-1

Girne - Girne Merkez-16 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-2/ Dikmen-2/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-1/ Karaağaç-1/ Lapta-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-7 / Yeniboğaziçi-3/ Dörtyol-1/ Kaliland-1/ Surlariçi-1/ Gülseren-4/ Çanakkale-1/ İnönü-1/ Güvercinlik-1/ Sakarya-1

İskele - İskele Merkez-1/ Altınova-3/ Aygün-2/ Bahçeli Köyü-1 / Ziyamet-5 / Boltaşlı-1

Güzelyurt- Kalkanlı-1 Lefke Yedidalga-1

31 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.401

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 93

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 170

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.955.557

Toplam Vaka Sayısı: 11.562

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9863

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1659

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1433

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 124

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1962



