Günler sonra taburcu sayısı vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 7385 olup, 44' ü yerel 53 pozitif vakaya rastlanırken, 56 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-3 / Gönyeli-3/ K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Ortaköy-1
Girne - Girne Merkez- 11/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğaz- 2/ Alsancak-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Doğanköy-1/ Dikmen-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-6 / Gülseren-2/ Kaliland-2
İskele - İskele Merkez-1 / Yenierenköy-2
17 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7385
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 53
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 44 İyileşip
Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 877. 545
Toplam Vaka Sayısı: 5463
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4649
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 786
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 109
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 273
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 659
Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 5
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