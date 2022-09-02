Güney’de maske zorunluluğuna son

Kovid-19'daki olumlu gidişatın ardından Güney'de zorunlu tutulan maske ve test uygulamasına bazı istisnalar hariç tamamen son verildi.





Güney Kıbrıs’ta, bazı alanlar hariç maske zorunluluğunun kaldırıldığını ayrıca bazı alanların da kapasite oranının artırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki günkü toplantısı çerçevesinde Sağlık Bakanlı Mihalis Hacıpantelas’ın yönlendirmesi sonucu koronavirüs ile ilgili bazı kararlar ürettiğini yazdılar.

Gazete Bakanlar Kurulu’nun ayrıca okulun başlamasıyla birlikte ilkokul ve okul öncesi öğrencilerine bedava olarak 5 adet “self-test” verilmesine de karar verdiğini belirtti.

Habere göre testler, okulun açılmasıyla birlikte öğrencilere dağıtılacak.

Alınan kararlar neticesinde, yüksek tehlike arz eden hastaneler, bakım evleri, hassas gruplara ait kapalı alanlar, sağlık hizmet yerleri, laboratuvarlar, eczaneler ve toplu taşıma araçları hariç maske kullanımının kaldırıldığını, hassas gruplara mensup kişilere, halka açık yerlerde maske takmaları tavsiyesinde bulunulduğunu da belirtti.

Habere göre alınan kararlar neticesinde yeme-içme alanları, eğlence merkezleri, perakende ticaret işletmeleri, ticari merkezler, kiliseler, ibadet alanları, konferanslar, ticari fuarlar, stadyumlar ve kumarhanelerdeki kapasite yüzde 100’e çıkarılacak.



