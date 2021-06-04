Güney Kıbrıs, aşılamada Avrupa üçüncüsü

Güney Kıbrıs’ın Avrupa'da ikinci doz aşıyı alanlar ve tam aşılananlar konusunda ise yüzde 29,4’lük bir oranla, Malta ve Macaristan’ın ardından 3’üncü sırada olduğu kaydedildi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)’nin verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın aşılama ve en azından korona virüs aşısının ilk dozunu alan nüfus konusunda, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında 6’ıncı sırada olduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ın ikinci doz aşıyı alanlar ve tam aşılananlar konusunda ise yüzde 29,4’lük bir oranla, Malta ve Macaristan’ın ardından 3’üncü sırada olduğu kaydedildi.

COREPER’e üye ülkelerin büyükelçilerine yönelik bilgilendirme belgesine göre, AB üye ülkelerinin 2 Haziran tarihine kadar 293 milyon 624 bin 795 bin doz aşı teslim aldıklarını belirten gazete, Yunanistan’ın bu dozlardan 7 milyon 430 bin 440, Güney Kıbrıs’ın ise 785 bin 610 doz aşı aldığına işaret etti.

Bahse konu belgeye göre Güney Kıbrıs’ın 352 bin 058 kişiye en azından birinci doz aşıyı yaptığı, 186 bin 593 kişinin ise tam aşılandığı ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS’TA BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ GEVŞEMELER GÜNDEMDE

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son günlerde kayda geçirilen iyileşmiş epidemiyolojik tablo ile hastanede tedavi gören korona hastalarının azalması sonucunda Rum Sağlık Bakanlığının dün planda olmayan yeni gevşemeler açıkladığını ve bunların bugünden itibaren geçerli olacaklarını yazdı.

Buna göre, bugünden itibaren ellerinde kanıtlayıcı bir unsur (davetiye vs) olması halinde insanların düğün ve benzeri etkinliklere katılmaları durumunda sabah 3’e kadar sokağa çıkabileceklerini yazan gazete, şans oyunları ile bet ofislerinin faaliyetlerine de bugünden itibaren ilgili protokol uyarınca izin verileceğini belirtti.

Safepass ibraz etmek şartıyla oyun alanları, luna parklar ve tematik parklardaki etkinliklere de izin verildiği kaydedildi.

AŞI PORTALI BUGÜN 28-32 YAŞ İÇİN AÇIK

Haravgi gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta aşı portalının bugünden yarına kadar 28-32, önümüzdeki hafta ise Pazartesi’den Salı’ya kadar 23-27, Çarşamba’dan-Perşembe’ye 18-22, Cuma-Cumartesi günleri ise 40 yaş ve üzerindeki kişiler için açık olduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 32,6’sının 2 Haziran tarihine kadar aşılamayı tamamladığı, yüzde 54,1’inin ise en azından aşının ilk dozunu aldığı belirtildi.

