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Güney'den farklı markalarda 14 bin 396 doz aşı daha

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Güney'den farklı markalarda 14 bin 396 doz aşı daha

Güney’den Kıbrıslı Türkler için farklı markalarda toplam 14 bin 396 doz aşı gönderildi. Aşılar arasında, KKTC’de ilk kez kullanılacak olan Moderna marka aşı da varGüney Kıbrıs üzerinden, Kıbrıslı Türkler için farklı markalarda toplamda 14 bin 396 doz aşı KKTC’ye gönderdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından gönderilen 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı önceki gün Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.

Kıbrıs Postası TV’de açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Üstel, AB’den gönderilen aşılar arasında Moderna marka aşının da bulunduğunu ancak az miktarda gönderildiğini, dileyen herkesin Moderna aşısını da yaptırabileceğini kaydetti.

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