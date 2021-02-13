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Güney'den 2 bin doz Oxford/AstraZeneca aşısı gelecek

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Güney'den 2 bin doz Oxford/AstraZeneca aşısı gelecek
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İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Güney Kıbrıs’tan Oxford/AstraZeneca aşısı gelmesinin beklendiğini açıkladı. 
Soydan, iki bin doz AstraZeneca aşısının gelecek hafta ülkeye gelebileceğini, temaslarının sürdüğünü belirtti. 
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