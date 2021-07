Güney'de SafePass uygulaması genişletiliyor

Güney Kıbrıs’ta alınan bir takım yeni tedbirler 20 Temmuz’dan itibaren uygulamaya girmekle birlikte “SafePass” uygulamasının artık her yerde geçerli olacağı da ifade edildi

Güney Kıbrıs’ta, son günlerde büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle bir takım yeni tedbirler alındı.

Rum basını alınan yeni tedbirlerle birlikte ilgili açıklamalara da geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Bakanlar Kurulunun Kararı-SafePass Her Yerde-Pandeminin Engellenmesi İçin Yeni Tedbirler” başlıklarıyla aktaran Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın açıkladığı tedbirlere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, yeni tedbirler kapsamında, 20 kişiden fazla kişinin toplandığı iç ve dış mekanlarda SafePass gösterilmesinin zorunlu hale getirildiğine dikkati çekti.

Habere göre, kamu ve özel sektörde, bankalarda, yerel yönetimler, toplu taşımacılık, gemi yolculukları ve benzeri yerlerde vatandaşlara hizmet verilmesi için SafePass zorunlu kılındı.

SafePass’a sahip kişiler haricinde huzurevleri ve yaşlılarla ilgili bakımevlerine ziyaretler yasak olacak.

Alınan diğer tedbirler kapsamındai kampların yasaklandığını, mevcut olan kampların ise 23 Temmuz’a kadar devam etmesine karar verildiğini yazan gazete, lokanta, gece kulübü, disko ve diğer eğlence merkezlerinde her masada en fazla 10 kişinin bulunabileceğini, müşterilerin muhakkak oturmak zorunda olacağını, dansın ise yasaklandığını belirtti.

Habere göre, dans muafiyeti ise tam aşılı veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirip iyileşen kişileri misafir edilebileceği mekanlara sağlanacak.

Mekan sahiplerinin ise Rum Sağlık Bakanlığı’na, sadece bu kriterlere uyan kişileri kabul edeceğine dair yazılı beyanda bulunması da istenecek.

Kapalı mekanlardaki azami kişi sayısı, kişilerin tam aşılı veya son 6 ay içerisinde hastalığı geçirip iyileşmiş olmasına bağlı olarak 350 kişiden 450 kişiye çıkarılacak. Bu tür mekanların sahipleri de Sağlık Bakanlığına, bu kriterlere uyan kişileri müşteri olarak alacağına dair yazılı beyanda bulunacak.