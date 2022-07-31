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Güney'de de tablo ağır

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Güney'de de tablo ağır
Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 6 bin 863 vakanın saptandığı açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Covid 19'a bağlı 16 ölüm olduğunu ve bunların 9'unun 22-28 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti.
22-28 Temmuz tarihleri arasında saptanan 6 bin 863 yeni Covid-19 vakasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 562 bin 911’e, ölü sayısı da bin 115’e yükseldi. 76 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, 7 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.




 
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