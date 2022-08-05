Güney'de de Covid-19 can almaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 84 bin 505 test sonucunda 5 bin 472 yeni Covid vakası tespit edilirken, 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 82 ve 92 yaşlarında iki kadın ile 55 yaşında bir erkek olduğunu bildiren Rum haber kaynakları, yapılan açıklamada Covid’e bağlı toplam ölü sayısının 28 olarak açıklandığını ve bunların 3’ünün 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 568 bin 383, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1143’e ulaştığı belirtilen haberde, 71 hastanın tedavi altında olduğu ve bunların 10’unun durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

Haberde Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 6,48 olduğu da kaydedildi.

