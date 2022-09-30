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Güney'de Covid-19 vakalarında yeniden artış

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Güney'de Covid-19 vakalarında yeniden artış
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 23-29 Eylül haftasında yapılan 67 bin 682 testle, 2 bin 681 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
“Alphanews.live” haber sitesinde yer alana habere göre, hayatını kaybedenlerin 63 ve 79 yaşlarında iki erkek olduğu, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise bin 182’ye ulaştığı kaydedildi.
Haberde, 47 hastanın hastanede tedavi altında olduğu, 2 kişinin durumunun ise ciddi olduğu belişrtilen, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısının 587 bin 994, pozitiflik oranının ise yüzde 3,96’ya ulaştığı bildirildi.
 
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