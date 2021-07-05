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Güney'de bilanço daha da ağırlaştı

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Güney'de bilanço daha da ağırlaştı
Güney Kıbrıs'ta  yeni tip koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Son 24 saatte 1 yeni can kaybı, 787 yeni vaka tespit edildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bugünkü ile toplam can kaybı 380'e yükseldi. 
Bugün yapılan 43 bin 678 testten 787'si pozitif çıkarak toplam vaka sayısını 78 bin 809'a ulaştırdı.
Tedavi gören hasta sayısının 23'ü ağır olmak üzere 88 olduğu açıklandı.
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