Gönyeli Belediyesi’nde bir vaka, 7 temaslı

Gönyeli Belediyesi, personeline yönelik düzenli olarak yapılan PCR testlerini tamamladı. 150 personelin yer aldığı belediyede, aktif çalışan 97 kişinin tamamı PCR testlerini yaptı.
96 kişinin testi negatif olarak sonuçlanırken, 1 kişinin testi pozitif sonuç verdi, Covid-19 pozitif personel ile birlikte 7 temaslının da karantina sürecinin başladığı açıklandı. Çalışanların ve halkın sağlığı için temaslı olanlar izole edildi.
Gönyeli Belediyesi personeli Covid-19 vakalarının artması ve kapanma dönemiyle birlikte çalışmalarını dönüşümlü sürdürürken, en az sayıda çalışanla, en etkin pandemi yönetimi için çalışıyor.
Teknoloji desteği ile uzaktan çalışma metotlarını da devreye alan belediye, özellikle denetim ve destek faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan sürdürüyor.
65 yaş üzeri aşılama çalışmalarını da tamamlayan belediye, 710 kişiyi Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşıladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.