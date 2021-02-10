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Gönyeli Belediyesi’nde bir vaka, 7 temaslı

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Gönyeli Belediyesi personelinde 96 kişinin testi negatif olarak sonuçlanırken, 1 kişinin testi pozitif sonuç verdi. Söz konusu pozitif personel ile birlikte 7 temaslısı karantinaya alındı

Gönyeli Belediyesi’nde bir vaka, 7 temaslı
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Gönyeli Belediyesi, personeline yönelik düzenli olarak yapılan PCR testlerini tamamladı. 150 personelin yer aldığı belediyede, aktif çalışan 97 kişinin tamamı PCR testlerini yaptı.
96 kişinin testi negatif olarak sonuçlanırken, 1 kişinin testi pozitif sonuç verdi, Covid-19 pozitif personel ile birlikte 7 temaslının da karantina sürecinin başladığı açıklandı. Çalışanların ve halkın sağlığı için temaslı olanlar izole edildi.
Gönyeli Belediyesi personeli Covid-19 vakalarının artması ve kapanma dönemiyle birlikte çalışmalarını dönüşümlü sürdürürken, en az sayıda çalışanla, en etkin pandemi yönetimi için çalışıyor.
Teknoloji desteği ile uzaktan çalışma metotlarını da devreye alan belediye, özellikle denetim ve destek faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan sürdürüyor.
65 yaş üzeri aşılama çalışmalarını da tamamlayan belediye, 710 kişiyi Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşıladı.

 
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