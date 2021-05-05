Girne'de yerel vaka yeniden yükselişe geçti

KKTC’de son 24 saatte 7bin 999 yapılan test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı. 61 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç kişi havayolu ile ülkeye geldi. 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. 45 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 22’si ise Girne Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1

Girne

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6

Gazimağusa

Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2

4’Ü YOĞUN BAKIMDA, 593 KİŞİNİN TEDAVİSİ HALEN DEVAM EDİYOR

KKTC’de bugüne kadar toplam 1.025.583 test yapıldı. Toplam vaka sayısı 6 bin 527’ye ulaşırken, 5 bin 902 kişi de iyileşip taburcu edildi.

Tedavisi halen devam etmekte olan toplam vaka sayısının 593 olduğu, bunlardan 4’ünün yoğun bakımda, 75’inin Pandemi Merkezinde, 489’unun ise Pandemi otellerinde takip edilen vaka olduğu kaydedildi. 25 kişinin ise tetkikleri sürüyor.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısı ise 32.

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Güvende Kal Uygulamasına ilişkin güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 77 bileklik takıldı, 39 bilekliğin de takibi sonlandırıldı. Halen takip edilen toplam bileklik sayısı ise 867’ye yükseldi.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 1981.