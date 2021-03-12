Girne'de yerel vaka sayısı yeniden patladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olurken, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi ise taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

Saptanan yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3 / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3

Girne Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1

12 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010

Toplam Vaka Sayısı: 3759

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2