Girne'de yeni vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.045 olup, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlanırken, 129 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 112 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 32 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.Kaymaklı-2

Girne - Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1

İskele - Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2

Lefke - Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1

29 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 112

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258

Toplam Vaka Sayısı: 11.345

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169

