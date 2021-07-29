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Girne'de yeni vaka sayısı düşmüyor

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Girne'de yeni vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.045 olup, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlanırken, 129 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 112 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 32 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 2 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.Kaymaklı-2
Girne - Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1
İskele - Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2
Lefke - Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1
29 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 112
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258
Toplam Vaka Sayısı: 11.345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169
 

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