Girne'de vakalar patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlanırken, 42 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırar. 63 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1

Girne -Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1

Gazimağusa - Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1

Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1

4 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :0

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 63

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.505.183

Toplam Vaka Sayısı: 8350

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7819

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 416

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1622

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 442

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 272

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.763