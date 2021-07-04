Girne'de vakalar patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlanırken, 42 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırar. 63 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1
Girne -Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1
Gazimağusa - Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1
Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1
4 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :0
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 63
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.505.183
Toplam Vaka Sayısı: 8350
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7819
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 416
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1622
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 442
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 272
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.763
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