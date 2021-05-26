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Girne'de PCR testleri artık Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde yapılacak

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Girne'de PCR testleri artık Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde yapılacak
Sağlık Bakanlığı, Girne’de Limasol Kültür Derneği'nde sunulan PCR testi hizmetlerinin bugünden başlayarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde verileceğini duyurdu. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, PCR testleri bugünden itibaren 08.00-14.00 saatleri arasında Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde yapılacak.
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