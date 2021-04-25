Girne'de günlük yerel vaka sayı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 6998 olup, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlanırken, 49 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 4 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelirken, 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 54 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 11 kişi Gazimağusa, 22 kişi Girne, 5 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Kızılbaş-1/ Yenikent-1/ Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-2/ Hamitköy-4/ Göçmenköy-1/ Değirmenlik-3
Girne - Girne Merkez-10 / Dikmen-1/ Ozanköy-2/ Alsancak-4/ Çamlıbel-1 / Karakum-1/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-2/ Karakol-3 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-2 / Salamis Yolu-1
Güzelyurt Gayretköy-1 / Akçay-4
25 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6998
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 940. 709
Toplam Vaka Sayısı: 6025
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5179
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 817
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 164
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 648
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 23
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 3
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1267
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 420
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