“Gerekli tüm önlemler alınıyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 vakalarında hastane yatışlarında ve ölümlerde endişe verici bir artış olmadığını vurguladı



Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili bakanlıkta uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Altuğra, “Covid-19 vakalarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir artış yaşanmaktadır. Ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarında, ölümlerde endişe verici bir artış yoktur. Ülkemizde pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Pandemi yönetimi sağlık bakanlığı ve hekimlerle birlikte şekillendirilmiş olup, sürekli olarak takip edilmektedir” dedi.

Altuğra, Covid-19 hastalarının ihtiyaç duymaları halinde 1102 veya 0533 8428358 numaralı telefonları arayarak doktorlara ulaşabildiklerini hatırlattı.

AKANSOY: “İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE İZOLE ODALAR AYRILMIŞTIR”

Göğüs hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Hastaneye başvuran hastalar gerek Covid-19 olması, gerekse başka sağlık şikayetleri olması halinde ilgili branşlardan hem poliklinik hizmeti, hem de gerektiği takdirde izole odalarda hastane yatışı hizmeti alabilmektedirler. Ülkemizde uygulanan bu sistem dünyada da uygulanmaktadır. Tüm hastane servislerinde Covid-19 hastalarının artması durumunda gerekli tüm önlemler alınmıştır. İhtiyaç olması halinde muhtemel artan hasta sayısına hizmet verebilecek izole odalar ayrılmıştır. Pandemi gidişatında farklı bir sürece girilmesi halinde pandemi yönetimi sağlık bakanlığı ve hekimlerle birlikte yeniden şekillendirilecektir”

ÖZCEM: “GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Selin Bardak Özcem ise, Covid-19 pozitif olan hastaların, şikayetleri olması halinde ve 1102 tarafından gerek görüldüğünde enfeksiyon polikliniğinde muayene edildiğini, hastaya yatış gerekmesi halinde izole odalarda ilgili servislerde tedavi edildiğini kaydetti. Özcem, acile başvuran hastaların gerek görülmesi halinde ise servislerde yatırıldığını, eve taburcu edilecek kişilere gerekli tüm önerilerin verildiğini belirtti.

OYGAR: “YATIŞI GEREKEN ÇOCUKLAR İZOLE ODALARDA ÇOCUK SERVİSİNDE TEDAVİ EDİLİYOR”

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Pembe Derin Oygar, da Covid-19 şikayeti ile gelen çocuklara enfeksiyon polikliniğinde hizmet verilmekte olduğunu, yatışı gereken çocukların izole odalarda çocuk servisinde tedavi edildiklerini, ayrıca başka şikayetlerle başvurup, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların ilgili branş polikliniklerde hizmet aldıklarını kaydetti.



