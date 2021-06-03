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"Geçişlerde son 7 gün içinde yapılmış PCR test belgesi şart"

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"Geçişlerde son 7 gün içinde yapılmış PCR test belgesi şart"

Sağlık Bakanlığı, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla yarın sabah saat 08.00 itibarı ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin başlayacağını bildirerek, geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmadığına, ancak telefona gelen SMS mesajların kabul edilmeyeceğine dikkat çekildi.

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