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Geçiş kapılarında pazartesiden itibaren seviye 3 kuralları uygulanacak

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Geçiş kapılarında pazartesiden itibaren seviye 3 kuralları uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin ada içindeki karşılıklı geçişlerle ilgili kararını duyurdu ve pazartesiden itibaren bu kuralların geçerli olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durum göz önüne alındığında, acil durum mekanizmasını başlatmanın ve 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 3. seviyeye (kırmızı) geçmenin gerekli olduğuna karar verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, 3. seviye (kırmızı) için ilgili kurallar aşağıdaki gibi olacak:

“Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilecekler.”

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