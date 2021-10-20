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Gazimağusa'da yine vaka sayısı patladı

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Gazimağusa'da yine vaka sayısı patladı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.280 olup, 114’ü  yerel 143  pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 28 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 114 kişi ise yerel vakadır.

36 kişi Lefkoşa, 23 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 12 kişi  İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

20 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.280

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 28

Yerel Vaka Sayısı: 114

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.312.115 

Toplam Vaka Sayısı: 21.341  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.050

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1208

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1166

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 85

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1363 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 706 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6835

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 69.426

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