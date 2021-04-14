Gazimağusa'da vaka sayıları tavan yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 8789 olup, 57'si yerel 73 pozitif vakaya rastlanırken, 43 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaladan 8 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 8 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 13 kişi Lefkoşa, 29 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 5 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1
Girne - Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1
İskele Yenierenköy-4 / Altınova-1
14 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8789
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 73
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 57
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 854.331
Toplam Vaka Sayısı: 5263
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4491
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 745
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 87
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 653
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar
Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 37
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Bileklik Sayısı: 89
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