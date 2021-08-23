Ev izolasyonunda koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla ev izolasyonunda takip ve tedavisi süren 86 yaşındaki (Kadın) F.A’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bugün Covid-19’dan ikinci ölüm gerçekleşirken Covid-19 nedeniyle toplam ölüm 50'ye ulaştı.
Bakanlık, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.
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