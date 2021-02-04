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Erenköy bölgesinde 8 pozitif vaka var

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Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, askerden izine gelen bir vatandaşın aile ziyareti yaptığını ve 8 kişiye virüsün bulaşmasına neden olduğunu

Erenköy bölgesinde 8 pozitif vaka var
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Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak BRT'de açıklamalarda bulundu.

Emrah Yeşilırmak, askerden izine gelen bir vatandaşın aile ziyareti yaptığını ve 8 kişiye virüsün bulaşmasına neden olduğunu söyledi.

Yeşilırmak şöyle konuştu:
"Askerlere izin verilmesinin ardından Pile'den gelen bir vatandaş ailesini ziyaret ediyor ve dönüşünde testi pozitif çıktı. İki ailede 9 vaka var. Yaşlı temaslılar var ancak ilk testleri negatif çıktı. Temaslılarda yığılma var diye otele alınamadılar evlerinde izole oldular kapanma da gelince başka kişilere bulaşmadı.

Gözlemlerime göre virüsün seyri değişti. Köydeki vakaları incelediğimizde daha önce daha zor bulaşırken şu anki virüs daha kolay bulaştı. Virüsün mutasyona uğradığını düşünüyorum.

PCR testleri için yığılmaları önlemek için yaygınlaştırılması gerekir. İki hemşiremiz, PCR testi ile ilgili Mağusa'da eğitim alacak. 

80 yaş ve üstü 200 vatandaş aşı yaptı ve toplamda 723 kişiyi aşıladık. Başlangıçta diğer bölgelerde aşılama olmadığı için 20'ye yakın köyden gelenler de bölgemizde aşılandı.

Aşıları biz alalım kampanyasını önemli buluyorum ve elimizden geleni yapmaya hazırız.

Mart 2020'ye göre vaka sayısında daha kötü bir durumdayız. Yerel bulaş arttı. Geçmişe göre daha çok vaka var ancak vatandaş daha rahat davranıyor. Sağlık sistemi alarm veriyor. Ailece markete giden var. Herkes daha dikkatli olsun.

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