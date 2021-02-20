Ercan personeli aşılandı

Havalimanında görev yapan tüm personele ilk aşıları uygulandı

COVID-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde sürerken, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC Sağlık Bakanlığı’na yollanan yeni tip koronavirüse karşı etkili Sinovac-COVID-19 aşısı ülke genelinde uygulanmasına kesintisiz devam ediliyor.

KKTC Sağlık Bakanlığının 15 Ocak 2021’de başlattığı aşılama programı çerçevesinde ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri vatandaşlar, huzurevi sakinleri aşılanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise kritik görevde yer alan güvenlik mensupları ve belediye çalışanlarına aşılar yapılırken, havalimanında görev yapan tüm personele de ilk aşıları uygulandı.

KKTC’nin en önemli giriş kapısı olan ve yurt dışına açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nda görev yapan ve riskli konumda olan Sivil Havacılık, T&T Havalimanı İşletmeciliği, itfaiye, yer hizmetleri, havayolları işletmeleri, havalimanı taksi şoförleri ve diğer havalimanı personeli Sivil Havacılık Yönetim Merkezinde Sinovac COVID-19 (Coronavac) ile aşılandı. İkinci aşılanma ise bir ay sonra yapılacak.

